Le PSG est le club le plus efficace d’Europe, le Club Bruges de Belgique

Le Paris Saint-Germain est le club le plus efficaces des cinq grands championnats européens de football depuis le début de la saison, selon le Centre International d’Étude du Sport de Neuchâtel. Le club champion de France de Thomas Meunier a inscrit un but tous les 4,7 tirs (66 buts), selon les données exclusives de l’InStat. Le Borussia Dortmund d’Axel Witsel est la meilleure équipe de Bundesliga dans cet exercice (4,8 pour 50 buts), le FC Barcelone de Thomas Vermeulen en Espagne (5,4 pour 58 buts), Arsenal en Angleterre (5,8 pour 48 buts) et l’étonnante Sampdoria de Dennis Praet en Italie (5,9 pour 39 buts). La moins bonne équipe du Big 5 selon cette statistique est le club anglais de Huddersfield Town de Laurent Depoître qui n’a marqué que tous les 17,3 tirs au but (13 buts inscrits en 23 matchs).

En Belgique, c’est le Club Bruges qui se montre le plus réaliste avec un but tous les 6,7 tirs devant Zulte Waregem (7,2) et Saint-Trond (7,7). A l’inverse c’est Mouscron qui se montre le moins habile avec un but tous les 15,6 tirs.

Source: Belga