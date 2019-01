Cuba: une tornade fait au moins 3 morts et 172 blessés

Trois personnes au moins ont été tuées et 172 blessées par une tornade qui a frappé La Havane dans la nuit de dimanche à lundi, a annoncé le président cubain Miguel Diaz-Canel. « Nous sommes en train de visiter les lieux touchés par ce phénomène météorologique de grande intensité à Regla », un quartier du sud-est de La Havane, a-t-il indiqué sur Twitter. « Il y a de graves dégâts, et pour le moment nous déplorons la perte de trois vies humaines et dénombrons 172 blessés », a poursuivi le président cubain, en ajoutant que des secours étaient à l’oeuvre sur les sites sinistrés.

source: Belga