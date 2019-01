Bonaventure se qualifie pour le tableau final à Saint-Petersbourg

Ysaline Bonaventure (WTA 148) s’est qualifiée pour le tableau final du tournoi WTA de Saint-Petersbourg, disputé sur surface dure et doté de 823.000 dollars, lundi en Russie. La Stavelotaine, 24 ans, a battu la Britannique Katie Boulter (WTA 88) en trois sets, 6-7 (3), 6-4, 6-2 après 2h de jeu au troisième et dernier tour des qualifications. Dimanche, elle avait déjà écarté la Slovaque Viktoria Kuzmova (WTA 45) en deux sets, 6-4, 6-3, pour signer son deuxième succès en carrière contre une joueuse du top 50. Bonaventure attend le tirage au sort des qualifiées pour connaître le nom de son adversaire au premier tour.

Elle continue donc sur la lancée de sa participation au tableau final de l’Open d’Australie, où elle a disputé un premier tour en Grand Chelem pour la première fois de sa carrière. Avant sa participation à Melbourne Park, il fallait remonter au tournoi de Washington en juillet 2018 pour voir la Liégeoise disputer un tableau final d’un tournoi WTA. Battue au dernier tour des qualifications, elle avait bénéficié du statut de lucky loser.

Lundi, Alison Van Uytvanck (WTA 52) et Kirsten Flipkens (WTA 50) seront opposées (11h00 belges) au 1er tour du simple. La gagnante ira défier au 2e tour la Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 11), dispensée du premier en tant que 4e tête de série.

Van Uytvanck, 24 ans, et Flipkens, 33 ans, qui joueront ensemble en double à Saint-Pétersbourg, se rencontreront pour la 4e fois. L’aînée mène deux victoires à une et a gagné les deux derniers duels dont le plus récent remonte au 1er tour à Nuremberg (terre battue) l’an dernier.

Source: Belga