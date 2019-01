Un étudiant de 20 ans meurt après avoir mangé des pâtes vieilles de cinq jours

Un étudiant bruxellois de 20 ans est décédé après avoir consommé des spaghettis vieux de cinq jours.

L’histoire fait la une des journaux britanniques ce 28 janvier : un étudiant âgé de 20 ans est mort après avoir réchauffé au micro-ondes et mangé des spaghettis à la sauce tomate restés pendant cinq jours, à température ambiante, sur le plan de travail de sa cuisine. Immédiatement après le repas, le jeune homme a été pris de violentes crampes au ventre, de diarrhée et de vomissements. Il est allé se coucher en prenant un sirop pour soulager ses maux. Malheureusement, ses parents l’ont retrouvé mort dans son lit le lendemain matin.

Une vidéo vue près de 2 millions de fois

Cette tragédie a eu lieu le 1er octobre 2008 à Bruxelles. C’est donc onze ans après les faits que ce décès revient dans l’actualité. Il y a quelques jours, Chubbyemu, alias Dr Bernard, un docteur youtubeur suivi par 988.000 abonnés, a consacré une vidéo à cette intoxication alimentaire, qui par ailleurs avait déjà fait l’objet d’une publication dans une revue scientifique. Moins d’une semaine après sa publication, la vidéo a déjà été vue près de 2 millions de fois sur YouTube.

Une intoxication alimentaire fatale

Lors de l’autopsie du corps, les analyses ont montré qu’il n’y avait pas de traces d’alcool ou de drogues dans le sang. Les analyses post-mortem ont par contre constaté la présence de toxine de Bacillus cereus, une bactérie responsable de l’intoxication alimentaire, dans les pâtes que l’étudiant avait ingurgitées. Les toxi-infections à Bacillus cereus sont souvent bénignes et selon l’Afsca, les symptômes disparaissent généralement après 12 à 24 heures. Mais dans ce cas-ci, cette bactérie est bien à l’origine de la mort de l’étudiant. Elle s’est développée dans les pâtes cuites puis laissées à température ambiante pendant plusieurs jours.

« Beaucoup de gens mangent des pâtes ou des nouilles qui sont périmées depuis un jour ou deux et ils vont bien. Mais soyez prudents avec les aliments laissés en dehors du frigo plus de quelques heures. Si la nourriture dégage une odeur bizarre, il vaut toujours mieux prévenir que guérir et la jeter ! », conclut le docteur youtubeur.