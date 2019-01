Le procès du mystérieux assassinat de Kim Jong Nam reporté

Le procès des deux femmes accusées d’avoir assassiné le demi-frère du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a été à nouveau repoussé. Il devrait reprendre en mars.

Siti Aisyah, originaire d’Indonésie, et Doan Thi Huong, du Vietnam, sont accusées d’avoir tué Kim Jong Nam en lui jetant au visage un agent neuro-toxique, le VX, à l’aéroport de Kuala Lumpur en février 2017. Les deux femmes rejettent les accusations pesant contre elles, assurant qu’elles ont été piégées par des agents nord-coréens et qu’elles pensaient participer à une farce pour un jeu télévisé. Mais pour le parquet, les deux accusées savaient parfaitement ce qu’elles faisaient et avaient été soigneusement préparées pour commettre leur acte, digne, selon les procureurs, d’un film de James Bond.

La procédure judiciaire devrait désormais durer au moins jusqu’à la mi-2019 compte tenu d’une série de contretemps, dont une nouvelle demande de la défense. Le procès des deux femmes âgées d’une vingtaine d’année a été ralenti par un grand nombre de témoins à entendre et un petit nombre d’audiences prévues. Le dernier contretemps a été provoqué par une demande de la défense de rendre publics des témoignages qu’elle juge clés.