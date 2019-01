VIDEO. 30.000 dollars de chirurgie esthétique pour ressembler à Michael Jackson

A seulement 22 ans, Leo Blanco est loin de passer inaperçu. Cet Argentin, originaire de Buenos Aires, a dépensé près de 30.000 dollars, soit environ 26.000 euros, pour ressembler à son idole: Michael Jackson.

Outre son admiration pour le chanteur, le jeune homme a décidé très tôt qu’il voulait lui ressembler physiquement. C’est donc quand il était encore mineur, à l’âge de quinze ans, qu’il a commencé à effectuer sa première transformation physique pour être comme lui. Sept ans plus tard, Leo Blanco a déjà effectué onze opérations de chirurgie esthétique pour ressembler à Michael Jackson, dont le nez (quatre fois), les pommettes, la mâchoire et le menton. Mais le jeune homme ne semble pas encore satisfait et souhaite aller encore plus loin. Un changement qui inquiète sa mère qui avoue ne plus reconnaître son fils et redoute que ce dernier ne succombe à une de ses opérations.

De plus en plus proche de son idole

Aujourd’hui, la ressemblance entre le roi de la pop et Leo Blanco est tellement impressionnante qu’il réalise des shows. Dans l’interview accordée à Barcroft TV, le jeune homme explique vouloir être « le meilleur imitateur de Michael Jackson au monde ». « Chaque opération de chirurgie me rapproche de plus en plus de mon objectif […] C’était impossible de ne faire qu’une ou deux opérations, j’en veux toujours plus et plus ». Une transformation qui en interpellent plus d’un dans la rue comme le montre la vidéo.