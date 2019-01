Perdu dans la forêt, un petit garçon est sauvé par… un ours

Un ours aurait permis à un enfant de trois ans de survivre dans le froid pendant deux jours.

A trois ans, le petit Casey Hathaway a déjà vécu un moment hors du commun. Mardi dernier, alors qu’il jouait avec d’autres enfants dans le jardin de son arrière grand-mère à Enrul, le bambin a disparu dans une forêt de Caroline du Nord. Malgré les moyens mis en place pour le retrouver (hélicoptère, drones et les services de secours de tout l’Etat), le petit restait introuvable selon CNN. La famille et les autorités laissaient peu de chance à l’enfant de survivre tout seul par le mauvais temps, les fortes pluies, les rafales de vent et les températures négatives.

Mais c’était sans compter sur l’incroyable rencontre que l’enfant raconte avoir fait. Casey Hathaway dit avoir croisé le chemin d’un ours qui serait resté à ses côtés en lui tenant chaud et en le protégeant. Selon lui, c’est l’animal qui lui aurait permis de résister au froid et de survivre. Une histoire difficile à croire mais que l’enfant ne cesse de répéter.

C’est en entendant les pleurs du petit que celui-ci a finalement pu être repéré jeudi. Un véritable miracle selon les sauveteurs qui ont suivi son appel provenant de 40 à 50 mètres dans les bois, marchant à travers l’eau pour retrouver l’enfant empêtré dans les vignes et les épines, comme l’explique le shérif du Comté de Craven Chip Hughes. Le petit garçon a reçu un traitement médical pour des coupures et des éraflures mais selon la police il est de bonne humeur.