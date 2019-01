Laurence Boccolini dénonce une arnaque qui tourne sur Internet

L’animatrice Laurence Boccolini a minci, et cela a donné des idées à des petits malins, qui utilisent son image pour promouvoir un régime.

« Oui j’ai un peu minci, mais je ne suis pas méconnaissable. Il ne faut pas exagérer. Je ne me suis pas transformée en mannequin Victoria’s Secret », confiait Laurence Boccolini en fin d’année dernière au sujet de sa silhouette amincie. « C’est personnel. C’est des choses qui ne regardent que moi… », ajoutait-elle, ne souhaitant pas discuter plus longtemps de son physique.

Mais il a quelques jours, elle s’est rendu compte qu’une entreprise attirait des clientes avec des photos d’elle truquées. « J’ai l’habitude: les moqueries, les insultes, les critiques, les mots qui tuent, maintenant les photos truquées pour me faire ressembler à Shrek », souligne-t-elle sur Instagram. « Mais que ces enfoirés utilisent ma tête et mon corps pour arnaquer de pauvres victimes. NON. Leurs comptes sont débités de 200 euros pour des gélules miracles! », déplore-t-elle. Elle informe les internautes pour éviter qu’ils ne tombent dans le panneau.