Kidnappée, une fille de 13 ans échappe à son ravisseur et touche 25.000 $

L’histoire de Jayme Closs a bouleversé l’Amérique. Kidnappée la nuit même où ses parents ont été abattus, elle a été retenue par son ravisseur pendant près trois mois. Libérée, elle va toucher la récompense qui était promise pour la retrouver.

Le 10 janvier dernier, Jayme Closs, une Américaine de 13 ans, a réussi à s’échapper de la maison de son ravisseur après près de trois mois de captivité. Le 15 octobre 2018, Jake Thomas Patterson, âgé de 21 ans, est suspecté d’avoir abattu James Closs, 56 ans, et sa femme Denise, 46 ans, un couple sans histoire, dans leur maison de Barron. Après ce double meurtre, la fille du couple était portée disparue.

Elle échappe à son ravisseur

Alors que les espoirs de retrouver Jayme Closs vivante s’amenuisaient au fil des semaines, le 10 janvier dernier, une femme qui promenait son chien a croisé la fille de 13 ans qui lui demandait de l’aide. L’adolescente avait réussi à s’enfuir de la maison où elle était captive, située dans une zone boisée près de la bourgade de Gordon, à une centaine de kilomètres au nord de Barron.

50.000 $ de récompense

Lors de cette disparition, le FBI avait offert une récompense de 50.000 dollars pour toute information susceptible d’aider à la localiser. Hormel Foods, l’entreprise locale d’élevage de volailles pour laquelle travaillaient les parents, avait doublé cette récompense.

L’employeur des parents offre l’argent à Jayme Closs

La fille ayant réussi à s’échapper d’elle-même, l’entreprise n’a pas eu à verser les 25.000 $ promis. Néanmoins, elle a décidé de faire don de cet argent à Jayme Closs. Jim Snee, le président d’Hormel Foods, a déclaré dans un communiqué que la bravoure et la force de Jayme avaient inspiré tout le personnel de l’entreprise dans le monde entier et qu’il espérait de cet argent pourrait aider l’enfant de 13 ans dans ses besoins actuels et futurs.

Jennie-O and Hormel Foods to donate $25,000 reward to Jayme Closs: https://bddy.me/2R98zan Posted by Hormel Foods on Wednesday, January 23, 2019

Le shérif du comté de Barron a remercié l’entreprise pour son soutien dans cette affaire et a salué leur décision de donner l’argent de la récompense à Jayme Closs.