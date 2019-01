Des jumeaux avec des pères différents voient le jour

Alexandra et Calder sont des jumeaux comme il y en a des milliers dans le monde sauf que les deux enfants sont nés de pères différents. Une première au Royaume-Uni.

Simon et Graeme Berney – Edwards, un couple d’homosexuels londoniens, ont accueilli leurs enfants Alexandra et Calder après une fécondation in vitro avec une mère porteuse canadienne, Meg Stone. La jeune femme de 32 ans a donné naissances aux jumeaux des deux différents papas. Calder a en effet été engendré par Graeme et Alexandra par Simon. « C’est incroyable que Graeme et moi ayons pu engendrer un des jumeaux chacun. Meg a fait un travail incroyable. […] Grâce à la merveille de la fécondation in vitro nous avons pu réaliser notre rêve », explique Simon 43 ans à The Mirror. « Greame et moi avons toujours voulu avoir une famille et maintenant nous avons nos charmants jumeaux. »

Une procédure particulière

Leurs spermatozoïdes ont été utilisés dans un traitement à 25.000 livres effectué aux Etats-Unis, en utilisant des ovules provenant d’une donneuse anonyme. Une procédure qui est actuellement impossible en Grande-Bretagne. « Nous ne pouvions pas décider qui serait le père biologique […] Puis la clinique nous a dit que nous pouvions l’être tous les deux. Elle a expliqué qu’il était possible de faire féconder la moitié des embryons avec mon sperme et l’autre moitié avec le sperme de Graeme », explique Simon. Les deux embryons congelés ont ensuite été implantés six mois plus tard chez Meg, qui a confirmé être enceinte une quinzaine de jours plus tard.

De son côté, Meg Stone était déjà maman de deux enfants. « J’ai vu le profil de Simon et Graeme sur un site de mère porteuse et j’ai trouvé qu’ils avaient de beaux sourires. J’avais récemment rompu avec mon partenaire et je n’étais pas prête pour un autre bébé alors je voulais aider quelqu’un », explique cette dernière. Désormais, alors que les jumeaux viennent de fêter leur premier anniversaire, elle perçoit le couple comme ses propres frères.