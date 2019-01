Charles Michel va rencontrer une délégation de la Coalition Climat

Au lendemain de la marche pour le climat, Ecolo demande que les revendications des citoyens se traduisent «dès maintenant» par des décisions fortes, indique le parti lundi. D’après lui, cette mobilisation fait souffler «un vent d’espoir inédit».

Les écologistes demandent notamment le refinancement de la SNCB et la fin du système de financement par la collectivité des voitures salaires, «qui coûtent plus de 3 milliards» d’euros. Ils souhaitent également que les gouvernements régionaux et fédéral s’accordent sur la finalisation du Plan National Energie Climat (PNEC), dont les ambitions «doivent être drastiquement relevées». Selon Ecolo, ce plan doit viser une réduction des gaz à effets de serre de 55% à l’horizon 2030 et de 95% à l’horizon 2050, par rapport aux émissions de 1990.

«Nous avons produit une étude qui démontre clairement que nous pouvons atteindre l’autonomie énergétique grâce au renouvelable dans une perspective temporelle compatible avec les engagements d’un PNEC relevé», ajoutent Zakia Khattabi et Jean-Marc Nollet, coprésidents d’Ecolo. «Ce sont aussi des milliers d’emplois qui sont à la clef.»

Le parti écologiste plaide encore pour une Loi Climat qui permette d’orienter l’ensemble des politiques «dans une trajectoire climato-compatible». «Les citoyens envoient au monde politique un message clair: nous ne voulons plus de mesurettes, mais des actes qui doivent se concrétiser avant les élections», soulignent les coprésidents.