WTA Saint-Pétersbourg – Alison Van Uytvanck et Kirsten Flipkens opposées au premier tour

Le tirage au sort du tableau final du tournoi de tennis Premier WTA de Saint-Pétersbourg, en Russie a désigné un duel belge dès le premier tour de cette épreuve en salle sur surface dure dotée de 823.000 dollars. Alison Van Uytvanck (WTA 52) et Kirsten Flipkens (WTA 50) seront opposées lundi à 13 heures locales (11h00 belges) au 1er tour du simple. La gagnante ira défier la Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 11) au 2e tour dispensée du premier en tant que 4e tête de série. Van Uytvanck, 24 ans, et Flipkens, 33 ans, qui joueront ensemble en double à Saint-Pétersbourg, se rencontreront pour la 4e fois. L’aînée mène 2 victoires à une et a gagné les deux derniers duels dont le plus récent remonte au 1er tour à Nuremberg (terre battue) l’an dernier.

Une 3e Belge peut venir les rejoindre dans le tableau final. Ysaline Bonaventure (WTA 159) s’est hissée dimanche au 3e et dernier tour des qualifications. La Liégeoise e 24 ans y sera opposée à la Britannique Katie Boulter (WTA 97) lundi à partir de 11 heures locales (09h00 belges).

