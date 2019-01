Thierry Neuville termine 2e au Monte-Carlo à l’issue d’une lutte intense

Le duel titanesque entre Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) et Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) a finalement tourné en faveur du champion du monde français. Les deux pilotes n’étaient séparés que de 4 dixièmes avant la 16e et dernière spéciale de ce Rallye Monte-Carlo, manche inaugurale du Championnat du monde des rallyes (WRC). Plus rapide lors de la Power Stage, Ogier s’est finalement imposé pour 2,2 secondes devant Neuville. Vainqueur de l’ES15 avec 2,8 secondes d’avance sur Ogier, le Saint-Vithois a confirmé son bon début de journée en revenant très près du Français avant l’ultime spéciale. Cette Power Stage, longue de 13,58 km entre la Cabanette et le Col de Braus, a donc décidé de l’issue de la course.

Avec le deuxième meilleur temps de l’ultime tronçon, derrière le Britannique Kris Meeke (Toyota), Ogier a donc remporté un septième succès, le sixième consécutif, en Principauté.

La lutte pour la dernière place sur le podium a aussi été âpre. En effet, l’Estonien Ott Tänak (Toyota Yaris WRC), le Français Sébastien Loeb (Hyundai/2:15.1) et le Finlandais Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) pouvaient encore y prétendre au début de la Power Stage. C’est finalement l’Estonien qui a pris le meilleur sur ses concurrents. Tanak termine à 2:15.2 d’Ogier. Loeb, nonuple champion du monde des rallyes, a dû se contenter de la 4e place, devant Latvala.

Au classement général, Ogier est donc en tête avec 29 points. Il devance Neuville (21) et Tanak (17).

La deuxième manche du championnat du monde se déroulera en Suède du 14 au 17 février.

Source: Belga