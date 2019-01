Philippines: une double explosion aux abords d’une cathédrale fait 19 morts

Deux explosions aux abords d’une cathédrale dans le sud des Philippines ont fait au moins 19 morts et 48 blessés, a indiqué la police dimanche. La première explosion a eu lieu pendant une messe à l’intérieur de la cathédrale de Jolo, dans la province de Sulu, à 1.000 km au sud de Manille, a précisé un porte-parole local de l’armée.

La seconde détonation a retenti sur un parking à l’extérieur de l’église, lorsque les forces de sécurité sont intervenues pour la première.

Cette double attaque intervient six jours après que les Philippins ont adopté par référendum la création d’une région autonome musulmane dans le sud de l’archipel, avec l’espoir d’y ramener la paix et la prospérité après des décennies de conflit qui ont fait des dizaines de milliers de morts.

Source: Belga