Open d’Australie – Mahut et Herbert, vainqueurs à Melbourne, complètent leur collection

Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont remporté l’Open d’Australie de tennis en double messieurs. La paire française, désormais titrée dans chacune des manches du Grand Chelem, a battu le Finlandais Henri Kontinen et l’Australien John Peers en deux sets 6-4, 7-6 (7/1), dimanche à Melbourne. Après l’US Open 2015, Wimbledon 2016 et Roland-Garros 2018, le duo Mahut-Herbert devient le 8e duo à réaliser cette performance, le 3e de l’ère Open après les Australiens Todd Woodbridge et Mark Woodforde, les Néerlandais Jacco Eltingh et Paul Haarhuis, et les jumeaux américains Bob et Mike Bryan.

Mahut et Herbert, respectivement 37 et 27 ans, vont faire un bond de 8 places dans la hiérarchie mondiale et se retrouveront aux 3e et 4e places mondiales. En début de saison, Herbert avait remporté le tournoi de Doha, associé à David Goffin.

La finale tant attendue du simple messieurs entre le N.1 mondial serbe Novak Djokovic et son dauphin espagnol Rafael Nadal débutera sur le coup de 9h30 heure belge.

Source: Belga