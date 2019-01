Marche pour le climat: les premiers manifestants sont arrivés au Parlement européen

La tête de la marche pour le climat organisée dimanche à Bruxelles est arrivée vers 15h00 à sa destination: le Parlement européen. Les milliers de manifestants doivent y écouter plusieurs orateurs.

Dans la foule, plusieurs personnes scandaient: « What do we want? Climate justice! When do we want it? Now!

Parmi les orateurs attendus figurent notamment les organisateurs de Rise for Climate, la jeune activiste flamande Anuna De Wever ainsi que l’économiste Pierre Larrouturou.

Aucun chiffre officiel n’a encore été communiqué concernant le nombre de participants, mais ceux-ci sont plusieurs de milliers à défiler dans les rues de la capitale malgré la météo pluvieuse.

Source: Belga