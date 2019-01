Marche pour le climat: « le combat s’annonce long et difficile, mais nous ne lâcherons rien »

Des milliers de manifestants pour le climat ont rejoint l’Esplanade Solidarnosc, face au Parlement européen, dimanche vers 15h00. Le collectif organisateur « Rise for Climate Belgium » y a pris la parole, exigeant des politiques « des actes forts et ambitieux contre le réchauffement climatique ». « L’humanité fait face au plus grand défi qu’elle n’a jamais eu à relever depuis son existence sur Terre. Il faut absolument faire plier les dirigeants. Nos actions vont se multiplier. La radicalité se dessine comme une nécessité », ont déclaré les organisateurs, face à la foule de manifestants. `

« Le combat s’annonce long et difficile, mais nous ne lâcherons rien », ont-ils ajouté.

Source: Belga