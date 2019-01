Lucinda Brand remporte la dernière répétition générale avant le mondial

Lucinda Brand (Sunweb) a remporté la neuvième et dernière manche de la Coupe du monde de cyclocross dimanche à Hoogerheide, chez elle aux Pays-Bas. La Néerlandaise a devancé l’Américaine Katie Compton, tandis que sa compatriote Marianne Vos, assurée depuis son succès à Pontchâteau la semaine dernière, de terminer en tête du classement général final, complète le podium. Sanne Cant, débordée par Compton, puis par Vos, dans le dernier tour, a dû se contenter de défendre jusqu’au bout sa quatrième place, menacée par la Britannique Nikki Brammeier.

Il s’agit de la troisième victoire en Coupe du monde de Brand, après Tabor et Namur. Elle a une nouvelle fois pris un départ prudent, avant de se retrouver seule en tête et hors de portée de ses adversaires dans la finale.

Elle a en tout cas parfaitement réussi la dernière répétition générale avant le mondial de la semaine prochaine au Danemark.

« Cela donne confiance », a-t-elle d’ailleurs reconnu. Sanne Cant, qui avait pourtant animé le début de la course, a pour sa part admis qu’elle ne s’était « plus très bien sentie à un moment donné, mais ensuite de nouveau beaucoup mieux en fin de course. J’ai raté le podium mais tant pis », a-t-elle déclaré. « Ce n’était pas si important. Je me suis beaucoup entraînée en Espagne, et j’en ai payé le prix. J’ai juste un peu manqué de fraîcheur. Rendez-vous à Bogense. Mon objectif! »

