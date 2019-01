Les Belges à l’étranger – Le Real Madrid a inscrit trois buts en première mi-temps: une première cette saison

Le Real Madrid s’est imposé à l’Espanyol Barcelone (2-4) dimanche dans un match comptant pour la 21e journée du championnat d’Espagne de football. Thibaut Courtois était dans le but madrilène. Benzema (4e, 0-1) et Sergio Ramos (15e, 0-2) ont assuré un départ canon au Real Madrid, qui a tremblé jusqu’au second but de l’attaquant français (45e+1). Entre-temps, Leo Baptistao avait fait vaciller les Merengues, qui n’avaient pas encore inscrit trois buts lors de la première mi-temps cette saison en Liga (25e, 1-2).

Monté au jeu (64e), Gareth Bale n’a pas traîné pour donner une plus grande marge au Real (68e, 1-4), qui allait devoir composer avec l’exclusion de Raphaël Varane (72e). La défense madrilène a alors connu un gros moment de flottement. Si Daniel Carjaval a renvoyé un essai de Sergio Garcia à même la ligne (74e), Courtois n’a rien pu faire sur un envoi de Roberto Rosales, l’ex-défenseur vénézuélien de la Gantoise (81e, 2-4). La révolte barcelonaise n’aura pas fait d’autres dégâts. Le Real reste 3e avec 39 points, dix de moins que Barcelone. L’Espanyol (24 points) est 15e.

FRANCE

Toulouse et Angers ne sont pas parvenus à trouver l’ouverture (0-0). Pourtant, les deux équipes ont eu l’occasion d’inscrire un but sur penalty. Mais l’attaquant camerounais d’Angers Stephane Bahoken (4e) et le milieu ivoirien de Toulouse (73e) ne les ont pas transformés. Chez les Toulousains, Aaron Leya Iseka a remplacé poste pour poste Yaya Sanogo (70e). Après 22 journées, Toulouse (26 points) reste 13e et Angers grimpe d’un rang (14e), toujours à deux longueurs de son rival du soir.

Le Paris-Saint-Germain continue sa course en tête: 4-1 contre Rennes. Face à des Bretons jouant crânement leur chance, les Sangermanois ont ouvert la marque par Edinson Cavani (7e, 1-0). Mais M’Baye Niang a arraché une égalisation d’une Madjer (28e, 1-1). En seconde période, Angel Di Maria (60e, 2-1), Kylian Mbappé (66e, 3-1) et Cavani (71e, 4-1) ont explosé Rennes avant que Thomas Meunier ne monte au jeu (81e). Rennes (30 points) reste 10e.

Au classement, le PSG caracole en tête avec 56 points, 13 en plus que Lille et avec deux matches en moins.

ITALIE

Silvio Proto était sur le banc de la Lazio battue par la Juventus (1-2). Jordan Lukaku, dont le transfert en Angleterre est tombé à l’eau, n’était pas repris. La Juventus (59 points) domine la compétition: elle compte 11 points d’avance sur Naples. La Lazio (32) est 8e.

