Le film « Béjart, l’âme de la danse », co-produit par la RTBF, primé au Fipadoc à Biarritz

Le film « Béjart, l’âme de la danse », réalisé par Henri de Gerlache et Jean de Guarrigues, a reçu samedi le prix du public dans la section « panorama de la création francophone » lors de la première édition du festival international documentaire Fipadoc à Biarritz dans le sud-ouest de la France, indique dans un communiqué la RTBF, qui a co-produit le documentaire aux côtés d’Arte et de la Télévision Suisse Romande (TSR). Ce portrait de Maurice Béjart, un des chorégraphes les plus marquants du 20e siècle, a obtenu les faveurs du jury dans la catégorie « panorama de la création francophone ».

Décédé à Lausanne en 2007, Maurice Béjart a créé plus de 300 ballets, travaillé avec des milliers de danseurs et donné à voir ses créations à des millions de personnes à travers le monde, laissant une trace indélébile dans le monde de la danse.

« À travers un décryptage de ses ballets les plus emblématiques, parmi lesquels ‘Symphonie pour un seul homme’ ou ‘Le sacre du printemps », ce film documentaire truffé d’archives inédites et de propos actuels, tente d’approcher au plus près le processus de création du chorégraphe le plus prolifique du 20ème siècle », expose la RTBF.

Le Festival international documentaire Fipadoc succède au Fipa – le festival international de programmes audiovisuels – qui avait été créé en 1987 afin de présenter le meilleur de la télévision (séries, fictions, documentaires). Le premier Fipadoc se déroulait du 22 au 27 janvier 2019 à Biarritz.

Source: Belga