Le confédéralisme de la N-VA, c’est sans le Groupe des 10

La N-VA veut la fin des négociations interprofessionnelles. Son modèle confédéral repose sur des négociations à l’échelon des entreprises et la suppression de l’indexation automatique des salaires. « Dans notre modèle, le Groupe des 10 (qui rassemble les représentants syndicaux et patronaux) ne devra plus se réunir, et il n’y aura donc plus rien qui pourra bloquer », a déclaré samedi l’ex-vice-premier ministre, Jan Jambon, au premier jour des journées d’études organisées par les nationalistes flamands.

Le confédéralisme implique la réduction du pouvoir national à ce que les entités fédérées souhaitent encore faire ensemble. Il doit contenir, selon la N-VA, également un volet social.

« Donnez aux partenaires sociaux au sein des entreprises l’autonomie de décider s’ils gèlent les salaires ou s’ils les augmentent », a ajouté M. Jambon. « Si ça va mal dans une entreprise ou si le chômage est au plus haut, les syndicats d’une entreprise n’auront pas de problème à coopérer. Si, au contraire, tout va bien, chacun en récoltera les fruits ».

Il en va de même pour l’indexation automatique des salaires. « Ca ne fonctionne plus », a affirmé le président, Bart De Wever.

Source: Belga