Le trafic ferroviaire sur la jonction entre Nord et Midi à Bruxelles a été interrompu durant un quart dimanche dimanche en début de soirée en raison de la présence de personnes sur les voies. Vers 17h45, tous les trains ont toutefois pu reprendre leur course, mais l’incident devrait entraîner des retards, ont indiqué Infrabel et la SNCB.

Source: Belga