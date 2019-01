IMSA – Les Vanthoor et Vervisch dans le coup à mi-course aux 24 Heures de Daytona

Laurens Vanthoor (Porsche), Frédéric Vervisch et Dries Vanthoor (Audi) sont dans le coup à la mi-course aux 24 Heures de Daytona, aux États-Unis. Si la Porsche de Laurens Vanthoor est 2ème en GTLM, les Audi de Frédéric Vervisch et Dries Vanthoor occupent respectivement les 6e et 10e rangs en GTD. Comme de coutume, les 24 Heures de Daytona lancent le début de saison de l’IMSA, le championnat d’endurance nord-américain. Une course généralement très serrée et cette édition ne déroge pas à la règle. Engagés dans les deux catégories Grand Tourisme, Laurens Vanthoor, Dries Vanthoor et Frédéric Vervisch sont toujours dans le bon coup au cap de la mi-course.

Malgré des problèmes de splitter avant en début d’épreuve, Laurens Vanthoor (Porsche) et ses équipiers Earl Bamber (N-Z) et Mathieu Jaminet (Fra) sont remontés progressivement pour revenir dans le tour du leader en GTLM (GTE). Ils viennent tout juste de prendre la 2e place, juste derrière l’autre Porsche officielle, après les problèmes de la Corvette qui menait la course.

En GTD (GT3), la course est extrêmement disputée. L’Audi engagée par l’équipe belge WRT et pilotée par Frédéric Vervisch, Kelvin van der Linde (AfS), Ian James (USA) et Roman DeAngelis (Can) est 6e. L’Audi de Dries Vanthoor, Christopher Mies (All), Daniel Morad (Can) et Ricky Feller (Sui) est 10e. Toutes les deux sont toujours dans le tour du leader.

L’arrivée aura lieu à 20h35, heure belge. La pluie est attendue pour cette deuxième partie de course.

