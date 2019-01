Hockey Pro League – Les Red Lions retrouvent de leur superbe face aux champions olympiques argentins

Après leur début en mode mineur dans la nouvelle Hockey Pro League la semaine dernière à Valence (2-2 contre l’Espagne), les Red Lions se sont bien repris samedi dans leur deuxième duel en déplacement face aux champions olympiques argentins, samedi soir à Cordoba. Les N.1 mondiaux et champions du monde en titre se sont en effet imposés 2-4 en terre argentine, face à la 4e nation mondiale, grâce à des buts belges signés Tom Boon (2x), Gauthier Boccard et Victor Wegnez. Tom Boon n’a pas pris plus de 3 minutes pour fêter à sa manière avec un jour de retard son 29e anniversaire. Bien servi par Florent Van Aubel, l’attaquant du Racing ouvrit le score d’un tir à la retourne qui trompa Juan Vivaldi, le gardien argentin. La suite de la première mi-temps vit le pays hôte et les hommes de Shane McLeod prendre tour à tour la domination du milieu de terrain mais sans se créer de véritables occasions de but. Jusqu’à la 21e minute lorsqu’une balle expédiée de loin en direction de Vincent Vanasch fut subtilement déviée par Luca Vila dans le cercle belge pour égaliser à 1-1 avant la pause. Une touche de balle de Vila si minime qu’il fallut l’appui de l’arbitre vidéo pour valider le but pour l’Argentine, revenant ainsi au score peu avant le repos.

La partie bascula en fin de 3e quart-temps. Alexander Hendrickx vit d’abord son sleep bien détourné par Vivaldi sur le 1er pc belge. Dans la minute suivante l’Argentine força également un pc, mal négocié, qui donna lieu à une contre-attaque chirurgicale des hommes de McLeod pour redonner l’avance à la Belgique. Gauthier Boccard s’appuya ainsi sur Maxime Plennevaux (1-2, 44e), avant que l’attaquant du club néerlandais d’HGC ne s’illustre à nouveau en décochant un tir puissant que Victor Wegnez dévia pour faire le 1-3 (45e). Le break fut même réalisé dans la dernière période lorsqu’à neuf minutes du terme Arthur Van Doren se joua de la défense argentine adressant un envoi dévié cette fois par Boon pour inscrire son 2e but de la soirée (51e). Le 2-4 réalisé dans la foulée par Lucas Martinez (51e) ne fit plus trembler les Lions, qui repartirent ainsi de Cordoba avec le statut de leader de la compétition.

La Belgique mène à présent le classement avec 4 unités (2 matchs), devant la Grande-Bretagne avec 3 points (1 match), l’Espagne (2/2 matchs) et l’Argentine (0/1 match). La Nouvelle-Zélande et l’Australie seront les deux prochains adversaires des Belges fin de semaine prochaine. Entre-temps, Pays-Bas et Allemagne auront également rencontré ces deux dernière nations à l’occasion de leur tournée océanienne.

Plus tôt dans la soirée, également à Cordoba, les Red Panthers, 13e à la FIH, avaient lancé la première édition de la Pro League féminine en s’inclinant 0-2 devant l’Argentine, 4e nation mondiale.

Source: Belga