Coupe du monde de saut d’obstacles – Niels Bruynseels 5e de la 12e manche à Amsterdam remportée par Henrik Von Eckermann

Niels Bruynseels, sur Gancia de Muze, a pris la 5e place de l’avant-dernière manche qualificative de la Coupe du monde de saut d’obstacles, dimanche à Amsterdam. A l’issue du barrage à huit, la victoire est revenue au Suédois Henrik Von Eckermann (Toveks Mary Lou) qui s’est montré le plus rapide au terme d’un barrage ultra disputé qui a vu sept paires réussir un sans-faute. Il a devancé de 33/100es de seconde le Suisse Pius Schwizer (Cortney Cox) et de 53/100es l’Allemand Daniel Deusser (Tobago Z). Le Suédois a empoché le chèque de 50.000 euros qui était offert au vainqueur. Cinq autres duos belges Annelies Vorsselmans/Wilandro, Celine Schoonbroodt-De Azevedo/Cheppetta, Pieter Clemens/Icarus, Dominique Hendrickx/Koriano van de Klapscheut et Pieter Devos/Claire Z n’ont pas réussi, eux, à se hisser dans le barrage final.

Deusser est le nouveau leader de la Ligue ouest-européenne dont le classement est établi sur base des sept meilleurs résultats. Il compte 79 points pour 72 à son compatriote Christian Ahlmann et 65 au Suisse Steve Guerdat. Pieter Devos est 4e (64), Gudrun Pateet 8e (48), Niels Bruynseels 11e (43), Olivier Philippaerts 14e (41) et François Mathy Jr 18e (34).

Les dix-huit premiers à l’issue de la dernière manche à Bordeaux le 19 février seront qualifiés pour la finale de Göteborg, en Suède, du 3 au 7 avril.

Source: Belga