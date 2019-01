Coupe du monde de cyclocross – Wout van Aert: « Battu sur ma valeur »

Wout van Aert a terminé troisième de la dernière manche de la Coupe du monde de cyclocross dimanche à Hoogerheide, aux Pays-Bas. Du coup, il a accusé deux points de moins que Toon Aerts au classement final. « C’est dommage. J’ai été le troisième meilleur de la course, mais j’ai été battu sur ma valeur », a reconnu le champion du monde. « Je n’ai pas pris le meilleur départ et Toon non plus. Mais il s’est vite relevé. J’ai eu des problèmes avec ma pédale et je me suis même retrouvé à l’arrêt sur le premier pont. Cela n’a duré que cinq secondes mais je ne les ai jamais récupérées. J’ai essayé, mais le cross c’est simple: Toon et Mathieu étaient plus forts », a expliqué van Aert.

« A un moment, je me suis approché un peu plus de Toon, mais il était plus fort et je ne pouvais plus combler l’écart. C’est dommage que je rate le classement final de si peu. Enfin, je n’étais pas assez bon. »

Grâce à la victoire finale d’Aerts, la Belgique peut aligner huit coureurs au lieu de sept au championnat du monde. Comme annoncé la semaine dernière, cette place reviendrait à Tim Merlier, ami de van Aert. « J’espère que Tim attend maintenant dans le camping-car avec une bouteille de champagne. Ce n’est pas que je saute en l’air de joie mais c’est un peu de baume sur la blessure. »

Source: Belga