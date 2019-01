Coupe du monde de cyclocross – Toon Aerts ne s’attendait pas à vivre une saison pareille

Bien que battu par Mathieu van der Poel dans la dernière manche à Hoogerheide aux Pays-Bas, Toon Aerts a remporté la Coupe du monde de cyclocross aux dépens de Wout van Aert. « Incroyable, je vis vraiment une saison de rêve », a déclaré le champion de Belgique. « Je n’arrive pas à y croire. Quand j’étais jeune, je rêvais de remporter un classement et un titre. Maintenant, j’ai réussi tout cela en une saison. Ce n’était pas vraiment écrit dans les astres quand je roulais en juniors », a reconnu Aerts. « J’ai vraiment dû me battre pour ça, mais j’ai quand même arraché la victoire finale. J’avais déjà dit que c’était un but, mais ce n’était pas évident après la semaine dernière, quand van Aert a pris le maillot (de leader) à Pontchâteau. Je n’ai pas bien démarré non plus. Heureusement, j’ai pu revenir rapidement et prendre la tête. »

Aerts a même décramponné van der Poel. « J’ai vu un trou et j’ai choisi l’attaque. Mais c’était difficile de rester en tête. Mathieu est revenu et il ne m’était plus possible de le suivre. J’étais encore capable de rouler à un bon rythme jusqu’à l’arrivée et j’ai donc assuré la deuxième place. C’est un rêve. La Coupe du monde récompense le coureur le plus régulier de la saison. Cela signifie beaucoup de choses pour moi même si je me rends compte que la semaine prochaine il y aura un beau maillot à gagner. »

.

Source: Belga