Coupe de Belgique (m) – Ostende élimine Charleroi et visera une 20e Coupe face à Anvers

Mené à la pause 38-31 et virtuellement éliminé, Ostende s’est repris après la pause pour s’imposer 66-78 et obtenir sa place pour la finale de la Coupe de Belgique de basket, à l’issue de la demi-finale retour face au Spirou Charleroi, dimanche soir au Spiroudôme. Les Côtiers avaient déjà rétabli la situation après le 3e quart (51-52) avant de s’envoler dans le dernier quart. Les Ostendais, leaders du championnat et lauréats des six dernières coupes nationales, avaient battu Charleroi 83-78, vendredi soir en demi-finale aller.

La finale opposera Ostende à Anvers. Les Giants n’ont éprouvé aucune peine à se défaire du Brussels dans l’autre demi-finale. Vainqueurs samedi à Anvers 74-36, ils aussi gagné le match retour dimanche après-midi à Neder-Over-Hembeek 63-94.

Anvers compte cinq victoires en Coupe, la dernière en 2007. La formation anversoise jouera sa 11e finale et la 4e en huit ans. Ostende, qui a soulevé le trophée à dix-neuf reprises, et jouera sa 28e finale, la 7e consécutive et la 9e en douze ans.

Source: Belga