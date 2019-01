Cadel Evans Great Ocean Road Race – Elia Viviani s’impose au sprint à Geelong

Elia Viviani a inscrit son nom au palmarès de la Cadel Evans Great Ocean Road Race, deuxième rendez-vous du World Tour cycliste de la saison, dimanche à Geelong en Australie. L’Italien, membre de l’équipe belge Deceuninck – Quick-Step, a devancé au sprint l’Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) et le Sud-Africain Daryl Impey (Mitchelton-Scott). Jens Debusschere (Katusha-Alpecin) a terminé 5e et premier Belge. Bien emmené par ses équipiers Dries Devenyns, James Knox et Michael Mørkøv, le champion d’Italie a entamé le sprint idéalement positionné avant de s’imposer grâce à une pointe de vitesse enregistrée à 75,2km/h. Battu de peu l’année dernière, Viviani a décroché la deuxième victoire de sa saison après avoir levé les bras au terme de la première étape du Tour Down Under mi-janvier.

« Nous étions concentrés et nous avons réussi à bien suivre notre plan de base. Je savais que certaines formations voulaient me distancer dans les montées. Mais grâce à la meilleure équipe du monde, nous sommes chaque fois parvenus à revenir », a déclaré l’Italien, lauréat pour la 20e fois sous les couleurs de l’équipe Deceuninck – Quick-Step.

Viviani, 29 ans, succède au palmarès à l’Australien Jay McCarthy. En 2015, le Belge Gianni Meersman avait remporté la première édition de cette course créée à l’initiative de l’ancien cycliste australien Cadel Evans, vainqueur du Tour de France en 2011.

Source: Belga