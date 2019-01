Au moins sept morts dans une explosion lors d’une messe aux Philippines

Au moins sept personnes sont mortes dimanche lors d’une explosion pendant une messe dans une cathédrale, dans le sud des Philippines, ont indiqué la police et l’armée. Un nombre indéterminé de blessés sont aussi à déplorer. Cet incident intervient six jours après que les Philippins ont adopté par référendum la création d’une région autonome musulmane dans le sud de l’archipel, avec l’espoir d’y ramener la paix et la prospérité après des décennies de conflit qui ont fait des dizaines de milliers de morts.

Source: Belga