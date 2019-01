24 Heures de Daytona – Dries Vanthoor 2e de sa catégorie GTD, victoire finale de Fernando Alonso sous la pluie

Dries Vanthoor (Audi) a terminé 2e en GTD (GT3) aux 24 Heures automobiles de Daytona, dimanche en Floride. Il partgeait le volant avec Christopher Mies (All), Daniel Morad (Can) et Ricky Feller (Sui). Les dernières heures ont été perturbées par la pluie et la course a été arrêtée au drapeau rouge à deux heures du terme pour ne plus reprendre. C’est la Cadillac du double champion du Monde de Formule 1 l’Espagnol Fernando Alonso, du Japonais Kamui Kobayashi, du Néerlandais Renger van der Zande et de l’Américain Jordan Taylor qui s’est imposée au classement final de cette épreuve du championnat IMSA. Les dernières heures des 24 Heures de Daytona ont été perturbées par une pluie intense qui a inondé une partir du circuit floridien. La course a été arrêtée à deux reprises. La seconde interruption à deux heures de l’arrivée a d’ailleurs scellé l’issue de la course, qui n’est plus jamais repartie.

Une course tronquée mais où les Belges ont bien figuré. Dries Vanthoor (Audi) a terminé 2e en GTD (GT3). L’Audi de l’équipe belge WRT pilotée par Frédéric Vervisch (Bel), Kelvin van der Linde (Afs), Roman DeAngelis (Can) et Ian James (USA) a terminé 4e. Ces deux voitures étaient dans le même tour que le leader au moment de la dernière interruption.

En GTLM (GTE), Laurens Vanthoor (Porsche) a également terminé à la 4e place en compagnie d’Earl Bamber (N-Z) et Mathieu Jaminet (Fra).

Le double champion du Monde de F1 Fernando Alonso (Esp) a remporté la course au classement général. Il partageait sa Cadillac avec Kamui Kobayashi (Jap), Renger van der Zande (P-B) et Jordan Taylor (USA).

