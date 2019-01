70.000 manifestants à la marche pour le climat

La tête de la marche pour le climat organisée dimanche à Bruxelles est arrivée vers 15h à sa destination: le Parlement européen. Elle a réunit 70.000 personnes, selon la police.

C’est un nouveau succès pour les organisations appelant à des mesures afin de préserver le climat. Dans la foule, plusieurs personnes scandaient: « What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! »

Parmi les orateurs attendus figurent notamment les organisateurs de Rise for Climate, la jeune activiste flamande Anuna De Wever ainsi que l’économiste Pierre Larrouturou.