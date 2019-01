Pour avoir le quantité de sang nécessaire à leur vie de vampire, un couple de trentenaires se fournit auprès d’un donneur.

Logan et Daley South vivent au Texas. Un couple d’Américains normal, a priori, sauf qu’ils se considèrent comme le « roi et la reine » de la cours des vampires d’Austin. Et comme tout bon vampire de fiction, ils expliquent consommer du sang. Une pratique dont ils ont dévoilé les dessous lors la télé réalité Extreme Love.

Une dose de sang

Un mode de vie peu conventionnel comme l’explique The Mirror qui rapportent les propos du couple. Ces derniers auraient besoin d’absorber de l’énergie humaine, psychique et sexuelle sous forme de sang pour se maintenir en bonne santé. Et pour être approvisionnés, Logan, 32 ans, et Daley, 31 ans, font appel à leur amie Ilona, qui leur fait don de son sang une à deux fois par mois afin qu’ils aient « leur dose ».

Avec un appareil utilisé pour les diabétiques, ils piquent alors le doigt d’Ilona et le sucent. Lorsque Daley se sent déprimée ou « a besoin d’un peu de nourriture », elle fait donc appel à Ilona même si elle admet ne pas aimer le goût du sang. De son côté, Logan avoue être attiré par le côté intime et sexuel de la pratique. Avant d’entamer ce genre de relation avec leur donneur, le couple explique demander des tests tous les six mois afin d’éviter toute transmission de maladie.

Mariés depuis 2017, les deux trentenaires portent des crocs, évitent la lumière du soleil et dorment pendant la journée. La jeune femme est allée jusqu’à se faire couper les oreilles en pointe pour ressembler à une véritable vampire.