La Tower Fifth, le nouveau bâtiment emblématique de New York ?

Un nouveau projet pourrait voir le jour à New York et changer la skyline.

L’Empire State Building est-il sur le point de se perdre son titre de bâtiment le plus emblématique de New York au profit d’un petit nouveau ? C’es en tout cas ce qu’affirme le New York Times, dont l’information a été relevée par le HuffPost. Selon le média américain, une demande aurait été effectuée par le promoteur immobilier Harry B. Macklowe pour la construction d’une nouvelle tour du nom de « Tower Fifth ».

Culminant à 472 mètres, celle-ci dépasserait les 443 mètres de l’emblématique de l’Empire State Building et deviendrait du coup la deuxième plus haute tour de la ville. Le bâtiment pourrait accueillir une piscine, une salle de yoga et une piste de course comme le rapporte le HuffPost.

Située sur la Cinquième avenue, la Tower Fifth pourrait coûter 1,3 milliard de dollars. Mais pour voir le jour, il leur faudra cependant recevoir l’accord de la Commission de préservation des monuments historiques afin d’être sûr que sa construction ne portera pas atteinte à d’autres bâtiments emblématiques comme le Rockefeller Center, le Look Building, ainsi qu’à la Cathédrale Saint-Patrick et deux autres maisons de la ville.

Un projet qui n’est pas cependant du goût de tout le monde comme le rapporte le New York Times. Certaines personnes ont déjà dénoncé l’impact social et environnemental de ces immenses tours, en particulier le long de la 57ème rue connue sous le nom de la « rangée des milliardaires ». De nombreux New-Yorkais sont consternés par la façon dont leurs quartiers ont été rendus méconnaissables par ces tours.