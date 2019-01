WRC – Rallye Monte-Carlo – Sébastien Ogier en tête devant Thierry Neuville à la mi-journée

Le sextuple champion du monde français Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC), en tête du Rallye Monte-Carlo, la manche inaugurale du Championnat du monde des rallyes (WRC), comptait 5,3 secondes d’avance sur son rival Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) à la mi-journée samedi. L’autre héros français des rallyes, le nonuple champion du monde Sébastien Loeb, qui dispute sa première épreuve avec Hyundai, était quatrième à 1:50.2 min d’Ogier, et à 5 secondes du troisième, le Finlandais Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC).

L’Estonien Ott Tänak (Toyota Yaris WRC), qui a remporté les deux scratches (ES9 et ES10) de la matinée de samedi, complète le Top 5 à plus d’une demi-minute de Loeb.

A noter les abandons du Norvégien Andreas Mikkelsen (Hyundai/accident), du Finlandais Esapekka Lappi (Citroën/problème mécanique) dans la première spéciale du jour (ES9) et du Britannique Elfyn Evans (M-Sport Ford/sortie de route) dans la deuxième (ES10).

Le Britannique Kris Meeke (Toyota Yaris WRC) a précisément profité de l’abandon d’Evans pour s’emparer de la 6e place devant son compatriote Gus Greensmith (Ford Fiesta R5), leader du WRC 2 Pro, et le Français Yoann Bonato (Citroën C3 R5), leader du WRC 2.

Guillaume de Mevius (Citroën C3 WRC) est 10e (2e en WRC2). Renaud Jamoul, le copilote du Français Adrien Fourmaux (Ford Fiesta R5) est 11e, et Grégoire Munster (Skoda Fabia R5), 14e.

Un second passage sur la même boucle de deux spéciales est au programme cet après-midi.

Source: Belga