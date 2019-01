Une oeuvre attribuée à Banksy volée au Bataclan

Une oeuvre attribuée à Banksy sur une porte arrière du Bataclan, « hommage aux victimes du 13/11 a été volée », a annoncé samedi la salle de spectacle parisienne sur Twitter. « L’oeuvre de Bansky, symbole de recueillement et appartenant à tous, riverains, parisiens, citoyens du monde nous a été enlevée », a dénoncé Le Bataclan, où 90 personnes ont été tuées le 13 novembre 2015 lors de l’attaque terroriste qui a frappé Saint-Denis et Paris.

Réalisé au pochoir et à la peinture blanche, un personnage à l’air triste était représenté sur l’une des sorties de secours, située derrière le Bataclan, dans le passage Saint-Pierre Amelot (XIe arrondissement)par lequel de nombreux spectateurs du concert des Eagles of Death Metal s’étaient échappés pendant l’attaque terroriste.

Cette oeuvre et plusieurs autres, non signées mais attribuées à la star du street art, avaient fait leur apparition dans la capitale française en juin 2018, dont une représentant une fillette dessinant un motif tapisserie rose sur une croix gammée près de l’ancien « centre de premier accueil » des réfugiés Porte de la Chapelle à Paris.

« C’est une profonde indignation qui nous anime aujourd’hui », indique le message signé « l’équipe du Bataclan », qui ne précise pas les circonstances de ce vol.

Selon LCI, citant une source proche du dossier, dans la nuit de vendredi à samedi, « des malfaiteurs cagoulés et munis de meuleuse sont venus dérober l’oeuvre avant de l’emporter dans un camion ».

source: Belga