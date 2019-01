Un peloton relevé pour la 37e édition du Tour de San Juan

Après l’entame de la saison cycliste au Tour Down Under mi-janvier, le peloton a pris la direction de l’Argentine pour y disputer la 37e édition du Tour de San Juan (2.1). Le plateau est garni et offre des grands noms avec, notamment, Nairo Quintana, Peter Sagan, Mark Cavendish, Julian Alaphilippe ou encore Fernando Gaviria. Cette course à étapes, dont le départ sera donné dimanche, est également l’occasion de voir les débuts chez les pros de Remco Evenepoel, champion du monde espoirs en ligne et contre-la-montre. Le Tour de San Juan présente un parcours assez varié avec trois étapes destinées aux sprinteurs, un contre-la-montre plat, une étape pour baroudeurs, une pour puncheurs et une pour grimpeurs au sommet de l’Alto Colorado (2.565 mètres). Un tracé assez similaire à celui de l’an dernier, où l’Argentin Gonzalo Najar avait triomphé avant d’être déclassé pour dopage. La victoire était alors revenue à l’Espagnol Oscar Sevilla, Tiesj Benoot terminant à une belle cinquième place finale.

Ce parcours offre donc à de nombreux coureurs la possibilité de s’illustrer et rend compliqué la prédiction quant à la lutte pour les lauriers. D’autant plus que de nombreux participants disputeront en Argentine leur première course de la saison. Il faudra certainement surveiller les coureurs Movistar Nairo Quintana et Richard Carapaz tout comme le Français de chez Deceuninck – Quick-Step Julian Alaphilippe, à l’aise sur tous les tracés. « Le parcours est idéal pour un début de saison. Même si mon objectif premier est de faire une bonne préparation, on verra au fil des étapes si nous pouvons prétendre à plus », a déclaré Quintana.

Côté belge, Tiesj Benoot (Lotto Soudal) voudra faire au moins aussi bien qu’en 2018 et aborde la course avec un « bon sentiment ». « Mon premier vrai objectif en 2019 est de bien prester au Circuit Het Nieuwsblad mais le Tour de San Juan est le meilleur moyen d’atteindre mon pic de forme », a déclaré le dernier lauréat des Strade Bianche. Outre Benoot, Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick-Step) sera au départ pour la première fois chez les pros après ses triomphes aux Mondiaux d’Innsbruck.

Principale course d’Amérique du sud, le Tour de San Juan, dont la première édition a eu lieu en 1982, a remplacé en 2017 dans le calendrier UCI le Tour de San Luis, province voisine.

Les étapes:

Etape 1: dimanche 27 janvier: San Juan – Pocito (159,1 km)

Etape 2: lundi 28 janvier: Chimbas – Peri Lago Punta Negra (160,2 km)

Etape 3: mardi 29 janvier: Pocito – Pocito (ITT) (12 km)

Etape 4: mercredi 30 janvier: San José Jachal – Villa San Agustín (185,8 km)

Repos: jeudi 31 janvier

Etape 5: vendredi 1 février: San Martín – Alto Colorado (169,5 km)

Etape 6: same 2 février: Autódromo El Villicum – Autódromo El Villicum (153,5 km)

Etape 7: dimanche 3 février: San Juan – San Juan (Circuito Circunvalación) (141,3 km)

Source: Belga