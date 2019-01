Tour de San Juan – Remco Evenepoel prêt à faire ses débuts professionnels en Argentine

Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick-Step) a fêté vendredi son dix-neuvième anniversaire en Argentine, deux jours avant de prendre le départ de l’étape inaugurale du Tour de San Juan (2.1) cycliste, sa toute première course chez les professionnels. Les coureurs de l’équipe belge sont en Argentine depuis quelques jours et y subissent de fortes températures, le mercure ayant grimpé jusqu’à 40 degrés Celsius. « Nous venons de terminer notre premier entraîneur sous plus de 30 degrés », a déclaré Evenepoel mardi dans une vidéo de son équipe. « Vous pouvez d’ailleurs le remarquer à mes bras, sur lesquels j’ai pris un coup de soleil malgré ma crème solaire. Je vais donc devoir en mettre davantage! »

Mercredi, le champion du monde espoirs a roulé trois heures et près de 105 km avant d’effectuer une sortie de cinq heures le jeudi. « Nous avons reconnu le final de la 6e étape », a expliqué Evenepoel. « C’est plutôt beau, avec une arrivée jugée sur un circuit automobile. Nous avons ensuite parcouru une partie de l’Alto Colorado (lieu d’arrivée de la 5e étape, ndlr). Il va faire chaud, il sera donc primordial de bien s’hydrater. J’ai hâte de débuter », a ponctué Remco Evenepoel.

Le Tour de San Juan débutera dimanche par une étape de 159,1 kilomètres entre San Juan et Pocito promise aux sprinteurs.

Source: Belga