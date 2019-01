Proximus League – L’Union s’incline à Westerlo avant sa demi-finale retour de Coupe

L’Union Saint-Gilloise n’a pas préparé sa demi-finale retour de Coupe de Belgique de la meilleure des manières. Les Bruxellois se sont inclinés 2-0 devant Westerlo, samedi lors de la 23e journée de D1B. Westerlo a ouvert la marque sur un bel envoi lointain de l’attaquant français Ambroise Gboho (1-0, 33e). Dans la foulée, les Unionistes sont passés proche de l’égalisation mais le coup franc de Kevin Kis a heurté la transversale (35e). En fin de période, Roman Ferber a tenté à deux reprises sa chance mais n’a pas trompé la vigilance de Koen Van Langendonck et de sa défense.

Malgré la montée du Sud-Africain Percy Tau à la mi-temps, l’Union a concédé un second goal. Kurt Abrahams, un autre Sud-Africain, a profité d’un renvoi hasardeux du gardien de l’Union (2-0, 67e) pour faire le break.

Il reste cinq matches à l’Union pour conserver sa troisième place (36 pts) du classement cumulé, synonyme de participation aux playoffs II avec des équipes de D1A. Quant à Westerlo, il grimpe provisoirement à la 4e place (29 pts).

Mardi, les troupes de Luka Elsner tenteront de se hisser en finale de la Coupe de Belgique. Après un partage vierge à Malines (0-0) mercredi, l’Union accueillera le Kavé au stade Joseph Marien (20h45).

A 20h30, le Beerschot Wilrijk accueillera Malines dans le match au sommet de la journée. Les deux clubs comptent 18 points au classement de la seconde tranche. Pour rappel, les Malinois ont décroché la première et sont d’ores et déjà assurés de disputer la finale du championnat.

