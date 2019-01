Les Belges à l’étranger – La Sampdoria, avec Praet, bat l’Udinese (4-0) et monte à la 5e place

La Sampdoria a renoué avec la victoire 4-0 contre l’Udinese, samedi, dans le cadre de la 21e journée du championnat d’Italie de football. Dennis Praet, qui a été averti (37e), a disputé l’intégralité de la rencontre avec les Génois. Grâce aux deux premiers buts inscrits sur penalty (33e, 56e), Fabio Quagliarella, 35 ans, a pris la tête du classement des buteurs avec 16 buts, deux de plus que Cristiano Ronaldo et Duvan Zapata (Atalanta). Karol Linetty (68e) et Manolo Gabbiadini (78e) ont enfoncé l’Udinese (15e, 18 points). Il a aussi égalé un record en marquant un but au cours de ses 11 dernières rencontres. En 1994-1995, l’Argentin Batistuta (Fiorentina) avait marqué lors des 11 premières journées de championnat.

Au classement, la Sampdoria grimpe à la cinquième place avec 33 points tout comme l’AS Rome (6e). Dimanche, l’équipe de la capitale affrontera l’Atalanta de Timothy Castagne (8e, 31 points) dans un match important pour la qualification européenne. La Lazio (7e, 32 points) peut également passer devant la Sampdoria en cas de succès sur la Juventus.

PAYS-BAS

Heracles s’est incliné face à Zwolle (0-2). Aligné dans l’axe de la défense, Dario Van den Buijs a cédé sa place à un milieu offensif (81e) pour tenter de contrer les buts de Mike van Duinen (16e) et Lennart Thy (55e). Après 19 journées, Heracles (8e, 26 points) n’est plus barragiste pour l’Europa League et Zwolle (11e, 21 points) s’éloigne un peu des trois dernières places.

GRECE

L’AEK Athènes s’est imposé 0-2 à Panionios grâce à des buts de Petros Mantalos (14e) et Ezequiel Ponce (90e+3). Titulaire, Viktor Klonaridis a cédé sa place à la 61e chez les vainqueurs. Au classement, l’AEK (33 points) est troisième après 17 journées. Panionios (19 points) est 10e.

