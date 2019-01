Jupiler Pro League – Mené 0-2, Charleroi partage contre Waasland-Beveren

Le Sporting de Charleroi a été contraint au partage par Waasland-Beveren (2-2) à l’occasion de la 23e journée de D1A, samedi. Les Carolos intègrent provisoirement le top 6 mais pourraient faire la mauvaise opération de la journée si Anderlecht, La Gantoise et Saint-Trond venaient à s’imposer. Après leur victoire sur le terrain du Club de Bruges le weekend dernier, les Carolos ont été pris à froid par Waasland-Beveren. Omniprésent en première période, Opoku Ampomah a ouvert la marque d’un bel enchaînement dans la surface (0-1, 15e) avant de délivrer une passe décisive à Floriano Vanzo, buteur d’un tir lointain à ras de terre (0-2, 20e). Les Zèbres n’ont mis que quatre minutes à réagir. Profitant d’un ballon mal renvoyé par la défense adverse, Massimo Bruno a marqué d’une volée puissante (1-2, 24e). En fin de seconde période, Victor Osimhen a cru rétablir l’égalité mais son but a été annulé après l’intervention du VAR (45e).

Le Nigérian, étonnement seul sur un coup franc de Nurio, a finalement égalisé d’une tête puissante peu avant l’heure de jeu (2-2, 59e). C’est déjà le 9e but en championnat pour Osimhen, prêté par Wolfsburg. Malgré l’exclusion pour une seconde carte jaune de Dorian Dessoleil (76e), Charleroi a eu l’occasion de passer devant mais Gaetan Hendrickx n’a pas cadré sa reprise (79e) et David Henen a vu Davy Roef repousser sa tentative (90e+3).

Au classement, Charleroi se hisse à la 6e place avec 34 points. Toutefois, le Sporting carolo pourrait faire la mauvaise opération du weekend en cas de victoires d’Anderlecht (5e, 34 pts), La Gantoise (7e, 34 pts) et Saint-Trond (8e, 33 pts).

Toujours samedi soir, le Cercle de Bruges, 11e, défiera précisément Saint-Trond, qui reste sur cinq matches sans victoire en championnat. Lokeren accueillera Zulte Waregem, respectivement 15e et 16e, dans un match crucial pour le maintien. Cette rencontre sera la première de Glen De Boeck sur le banc des Waaslandiens après le licenciement de Trond Sollied.

A 20h30, Genk et Mouscron s’affronteront à la Luminus Arena.

Source: Belga