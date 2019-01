Hockey Pro League – Les Red Lions s’imposent 2-4 en Argentine lors de leur 2e rencontre

Les Red Lions, N.1 mondiaux et champions du monde en titre de hockey, ont remporté leur 2e match dans la nouvelle Hockey Pro League. La Belgique s’est imposée 2-4 face à l’Argentine, 4e mondiale, samedi à Cordoba en Argentine. Tom Boon (3e et 51e), Gauthier (44e), Victor Wegnez (45e) ont inscrit les buts des Lions. Les Belges avaient partagé l’enjeu en Espagne (2-2) avant de passer à côté du point de bonus lors de la séance de shoot-out lors de la première journée.

Red Lions et Red Panthers poursuivront leur Pro League par deux déplacements en Nouvelle-Zélande, le 1er février à Auckland, et en Australie, le 3 février à Melbourne.

.

Source: Belga