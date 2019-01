Gilets jaunes – Quelque 69.000 manifestants samedi en France, contre 84.000 la semaine dernière

Environ 69.000 « gilets jaunes » ont manifesté samedi dans toute la France pour leur onzième samedi consécutif de mobilisation, en baisse par rapport aux 84.000 manifestants recensés la semaine dernière, selon les chiffres publiés par le ministère de l’Intérieur. Le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a condamné des « violences » commises par « des casseurs camouflés en gilets jaunes ». A Paris, les manifestants étaient 4.000 contre 7.000 samedi dernier, selon la même source. D’autres rassemblements ont eu lieu en province, avec plusieurs milliers de manifestants, notamment à Bordeaux et Toulouse, deux villes du sud-ouest de la France qui sont des bastions de la protestation. A Marseille, des « gilets jaunes » ont été rejoints par des syndicalistes de la CGT tandis qu’à Lyon, un millier de personnes ont défilé dans une ambiance électrique.

Le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a « condamné » dans un tweet les « violences » commises selon lui par « des casseurs déguisés en gilets jaunes », lors du 11eme samedi de mobilisation du mouvement. Il ajoute que « toute la lumière » sera faite sur les incidents qui se sont produits place de la Bastille, où une figure connue des « gilets jaunes » a été grièvement blessée à un oeil alors qu’elle filmait l’arrivée des manifestants.

« La mobilisation des forces de l’ordre, ce samedi encore, a été nécessaire pour contenir les débordements et interpeller les fauteurs de troubles », ajoute M. Castaner.

Les manifestations des « gilets jaunes » ont été émaillées de plusieurs incidents. Outre Paris, place de la Bastille, Toulouse a également connu des heurts et des dégradations en fin de défilé. Des heurts se sont également produits à Dijon, Montpellier, Avignon, Nantes et Évreux.

source: Belga