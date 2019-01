Forza Ninove se félicite d’une forte hausse de ses membres depuis les élections

Forza Ninove, une liste emmenée par Guy D’Haeseleer qui siège au parlement flamand dans les rangs du Vlaams Belang, a accueilli plus de 400 nouveaux membres depuis les élections communales, soit une hausse de 50%, a indiqué son chef de file samedi soir. Il tirera la liste régionale du Vlaams Belang en Flandre orientale. L’installation du nouveau collège communal de Ninove était longtemps restée incertaine à la suite des élections communales du mois d’octobre. Forza Ninove disposait de quinze sièges, l’Open Vld en comptait neuf et la liste Samen (CD&V, sp.a et Groen) sept. Il manquait donc deux sièges à la formation d’extrême droite pour atteindre la majorité absolue. Les deux autres listes ont finalement formé une majorité grâce au soutien de la tête de liste N-VA, qui lui a valu son exclusion du parti nationaliste.

« Il nous manquait 3% pour la majorité absolue et je pense que nous pourrions l’obtenir facilement en cas de nouvelles élections », a déclaré Guy D’Haeseleer lors d’une fête du parti. Le leader de Forza Ninove plaide pour la fin du cordon sanitaire.

Source: Belga