Encore un but pour Axel Witsel, Dortmund facile vainqueur de Hanovre

Le Borussia Dortmund continue sa marche en avant: le leader du championnat d’Allemagne de football s’est facilement défait 5-1 de Hanovre samedi dans le cadre de la 19e journée. Axel Witsel a inscrit le dernier but (90e+1). Dortmund compte 48 points, 9 de plus que Mönchengladbach, vainqueur d’Augsbourg sans Thorgan Hazard blessé au mollet (2-0). Achraf Hakimi (24e), Marco Reus (60e), Mario Götze (62e) et Raphael Guerreiro (67e) avaient assuré les trois points quand Marvin Bakaloz a réduit la marque pour les visiteurs (86e, 4-1). Une étincelle vite éteinte par Witsel, auteur de son troisième but d’un tir tendu à ras de terre de l’entrée du rectangle.

Mönchengladbach, qui a manqué un penalty par Jonas Hofmann (44e), a fait la différence en seconde période par Oscar Wendt (78e) et Patrick Herrmann (90e+3). Cela a suffi pour que Gladbach prenne la deuxième place au Bayern Munich à la différence de buts.

Alors qu’il restait sur six matchs sans défaite avant la trêve, Wolfsburg s’est incliné une deuxième fois d’affilée face à Leverkusen (0-3). Le capitaine Koen Casteels a été battu par Kai Havetz sur penalty (45e), Kevin Volland (62e) et Julian Brandt (88e). Au classement, les Loups quittent les places européennes (8e, 28 points) et voient Leverkusen revenir les menacer (9e, 27 points).

