Coupe du monde de cyclisme sur piste – Lotte Kopecky et Jolien D’hoore deuxièmes du Madison à Hong Kong

Lotte Kopecky et Jolien D’hoore ont pris la 2e place de la course à l’américaine, le Madison, lors de la 6e et dernière manche de la Coupe du monde de cyclisme sur piste, samedi à Hong Kong. Nos représentantes ont obtenu 24 points au terme des 20 km de l’épreuve (80 tours et 8 sprints). Elles n’ont été devancées que par les Néerlandaises Kirtsen Wild et Amy Pieters (29). Les Italiennes Elisa Balsamo et Maria Giulia Confalonieri (12) ont pris la 3e place. Kopecky et D’hoore avaient remporté la 5e manche la semaine dernière à Cambridge en Nouvelle-Zélande. Elles terminent 4e au classement final de la Coupe du monde (1750 pts) derrière la Grande-Bretagne (1950), l’Italie (1920) et la Russie (1775). Le Madison est l’une des six épreuves sur piste du programme des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Nicky Degrendele s’est inclinée en seizièmes de finale dans l’épreuve du sprint individuel. Vingt-troisième des qualifications (11.348 secondes), elle a été battue au premier tour de 9/1000es de secondes face à la Canadienne Kelsey Mitchell. Elle se classe 28e du classement final de la Coupe du monde avec 420 points. La victoire finale est revenue à l’Ukrainienne Olena Starikova (2100).

Lindsay de Vylder a pris la 14e place de l’Omnium messieurs avec 56 points. La victoire est revenue à l’Australien Cameron Meyer (134) devant le Français Benjamin Thomas (120) et le Néo-Zélandais Campbell Stewart (116). De Vylder termine 9e de la Coupe du monde (785 pts) qui revient au Grec Christos Volikakis (1800 pts).

Source: Belga