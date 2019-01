Coupe du monde de bobsleigh – An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts se classent 8es à Saint-Moritz

An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts ont terminé à la 8e place de la 6e manche de la Coupe du monde de bobsleigh à deux féminin, samedi à Saint-Moritz, en Suisse. Les Belgian Bullets ont boucle leurs deux descentes dans le temps total de 2:17.72 à 1.61 secondes du duo américain Elana Meyers Taylor et Sylvia Hoffmann. Meyers, 34 ans, est la vice-championne olympique en titre. Le tandem américain a devancé de 60/100es de secondes les Allemandes Stephanie Schneider et Ann-Christin Strack. Leurs compatriotes Mariama Jamanka et Kira Lipperheide sont montées sur la 3e marche du podium à 76/100es.

Au classement de la Coupe du monde, alors qu’il reste deux épreuves à disputer, les Belges grimpent de la septième à la sixième place avec 944 points. Jamanka, la championne olympique en titre, reste en tête avec 1295 points, mais voit Schneider (1196) grignoter une partie de son retard.

La prochaine manche est dans deux semaines (15-16 février) à Lake Placid aux Etats-Unis et la dernière aura pour cadre Calgary, au Can,ada les 23 et 24 février.

Source: Belga