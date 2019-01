Coup d’envoi de la Brafa 2019, entre Gilbert & George et une « rapière » de Rubens

La Brafa (Brussels Art Fair) édition 2019 ouvre ses portes aux amateurs de belles choses ce samedi à Tour et Taxis à Bruxelles. Jusqu’au 3 février inclus, plus de 130 exposants, galeries d’art et marchands seront présents avec une sélection d’œuvres, dont 15 nouveaux exposants issus de plusieurs continents. L’an dernier, plus de 65.000 visiteurs s’étaient pressés dans les allées de la foire d’art et antiquités, qui a connu ces dernières années des records d’affluence. Le duo d’artistes plasticiens britanniques Gilbert & George est l’invité d’honneur de l’évènement, qui en est à sa 64e édition. La Chambre royale des antiquaires et des négociants en œuvres d’art de Belgique occupera quant à elle un espace spécifique à l’occasion de son centenaire. Elle y exposera des « œuvres majeures issues de collections privées », entre autres deux œuvres de René Magritte ainsi que du mobilier.

La Fondation Roi Baudouin, qui présente chaque année ses acquisitions à la Brafa, annonce comme « l’une des pièces marquantes » de sa présentation cette année « une rapière, une épée fine à la pointe affûtée, que Charles Ier d’Angleterre offrit en 1630 à Pierre Paul Rubens ‘en remerciement pour services rendus' ». Ce sont des descendants du peintre flamand qui ont confié cette arme, récemment restaurée, à la Fondation, qui la prêtera ensuite au Grand Curtius à Liège.

Dans le cadre de la Brafa, des « Arts Talks » sont proposés tous les jours, avec des experts du monde de l’art, des conférences qui aborderont l’Art Déco soviétique ou la collectionneuse Peggy Guggenheim mais aussi à plusieurs reprises Bruegel l’Ancien, dont on marque en 2019 le 450e anniversaire du décès.

