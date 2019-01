Challenger de Punta del Este – Sander Gille et Joran Vliegen battus en finale du double messieurs

Sander Gille et Joran Vliegen se sont inclinés en finale du double messieurs du Challenger de Punta del Este, un tournoi de tennis sur terre battue doté de 54.160 dollars, samedi en Uruguay. La paire belge, tête de série N.1, ont été battus de justesse 6-2, 6-7 (6/8) et 10/8 au super tie break par les Argentins Guido Andreozzi et Guillermo Duran, têtes de série N.2. la rencontre a duré 1h38.

Sander Gille et Joran Vliegen, sélectionnés pour affronter le Brésil dans le tour qualificatif de la Coupe Davis, les 1er et 2 février sur terre battue à Uberlandia, avaient éliminé Kimmer Coppejans et le Croate Nino Serdarusic en deux sets, 6-3, 6-4, jeudi en quart de finale et l’Espagnol David Marrero-Santana et le Brésilien Thiago Monteiro 6-2, 4-6, 10/2, vendredi en demi-finale.

Source: Belga