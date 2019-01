Barbora Krejcikova et Rajeev Ram remportent le double mixte à l’Open d’Australie

La Tchèque Barbora Krejcikova et l’Américain Rajeev Ram, têtes de série numéro trois du tableau du double mixte des Internationaux de tennis d’Australie, ont enlevé l’épreuve samedi à Melbourne. Ils ont en effet battu les héros locaux Astra Sharma et John-Patrick Smith 7-6 (7/3), 6-1 en finale. La rencontre a duré 1 heure et 13 minutes. Krejcikova et Ram vont ainsi pouvoir se partager un chèque de 116.500 euros. Les finalistes se contenteront de 60.000 euros. Krejcikova avait déjà gagné deux doubles dames en Grand Chelem, à Roland Garros et à Wimbledon, l’an dernier avec sa compatriote Katerina Siniakova.

En 2018 la coupe était revenue à la Canadienne Gabriela Dabrowski et au Croate Mate Pavic, également lauréat du double messieurs avec l’Autrichien Oliver Marach.

Source: Belga